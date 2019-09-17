صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات لمتابعة سير منظومة العمل

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بزيارة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على سير العمل بالمصنع، ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والأمان بالمصنع، بالإضافة إلى توفير ورفع كفاءة الأدوات للعاملين من كمامات وقفازات وأجهزة جمع ورفع وفرز القمامة .
مصنع تدوير المخلفات والقمامة بالخارجة
وأكد الزملوط بأن المصنع تم إعادة تشغيله من خلال التعاقد احدى الشركات الرائدة فى مجال تدوير المخلفات ، وذلك يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية الاستغلال الأمثل وذلك لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.
الزملوط يتفقد مصنع تدوير القمامة
يذكر بأن المصنع مقام على مساحة 7 فدان شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة ويعمل بطاقة 20 طن يوميا، وذلك لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم، وكذلك إستخدام بقايا المخلفات فى إنتاج كمبوست السماد العضوى، بالإضافة لإستخراج (RDF) لإستخدامة كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت، كبديل للوقود النفطى .
التوجيه بالالتزام بإجراءات السلامة
متابعه سير العمل بجمع تدوير المخلفات
المحافظ ورئيس مركز الخارجة أثناء الجولة
كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، وذلك للاطمئنان على التجهيزات الجارى تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.
تفقد الزملوط الفصول والأفنية ومشروع الصوب الزراعية، ووجه بضرورة سرعه الانتهاء من كافة أعمال الصيانة من مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية والأبواب والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بدء الدراسة، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة وتشجير الأفنية وزيادة المساحات الخضراء داخلهما، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة التى تم إطلاقها لتحويل مدارس المحافظة إلى مدارس خضراء.
وكلف الزملوط مسئول التعليم بوضع خطة تدريبيه لطلاب المدارس الزراعية، وذلك لتدريبهم بالعمل بمصانع التمور بمقابل مادى، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم ومصانع التمور بالمحافظة، وذلك بهدف ربط التعليم الفنى بسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة .
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