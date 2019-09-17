صور.. محافظ الوادى الجديد يتفقد مصنع تدوير المخلفات لمتابعة سير منظومة العمل

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بزيارة تفقدية لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على سير العمل بالمصنع، ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والأمان بالمصنع، بالإضافة إلى توفير ورفع كفاءة الأدوات للعاملين من كمامات وقفازات وأجهزة جمع ورفع وفرز القمامة .

مصنع تدوير المخلفات والقمامة بالخارجة

وأكد الزملوط بأن المصنع تم إعادة تشغيله من خلال التعاقد احدى الشركات الرائدة فى مجال تدوير المخلفات ، وذلك يأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لاستغلال الوحدات الإنتاجية الاستغلال الأمثل وذلك لتعظيم موارد الدولة وتحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها المحافظة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

الزملوط يتفقد مصنع تدوير القمامة يذكر بأن المصنع مقام على مساحة 7 فدان شمال غرب المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة ويعمل بطاقة 20 طن يوميا، وذلك لإنتاج خامات البلاستيك والكرتون والألمنيوم، وكذلك إستخدام بقايا المخلفات فى إنتاج كمبوست السماد العضوى، بالإضافة لإستخراج (RDF) لإستخدامة كطاقة بديلة لتشغيل مصانع الأسمنت، كبديل للوقود النفطى .

المحافظ أثناء الجولة

التوجيه بالالتزام بإجراءات السلامة

متابعه سير العمل بجمع تدوير المخلفات

المحافظ ورئيس مركز الخارجة أثناء الجولة

المخلفات بالمصنع