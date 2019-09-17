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صور .. قصة فرقة أطفال بالإسماعيلية تقدم الأغانى الوطنية فى المناسبات القومية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:27 م
صور .. قصة فرقة أطفال بالإسماعيلية تقدم الأغانى الوطنية فى المناسبات القومية فرقة أطفال بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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نجحت فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية فى تقديم استعراض افتتاح وختام مهرجان الفنون الشعبية الـ20 والذى استضافته الإسماعيلية فى الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر الجارى وأنشئت الفرقة عام 2000، حيث بدأت فكرة إنشاء فرقة للأطفال داخل فرقة الفنون الشعبية الكبيرة والتى تأسست عام 1989.

بداية إنشاء الفرقة

ويقول الفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى لـ اليوم السابع أن فكرة إنشاء فرقة للأطفال للمشاركة فى فنون الإستعراضات للفنون الشعبية وكانت خطوة مهمة لإستمرار فرقة الفنون الشعبية فى العمل وخاصة أن الإسماعيلية من المحافظات الريفية فمعظم سكانها من الصعيد أو وجه بحرى وهناك عادات وتقاليد ربما كانت تمنع من الإستمرار فى عروض الفنون الشعبية والإستعراضات التى كان البعض يرفضها بأعتبارها "رقص" وخاصة للفتيات علاوة على إنتشار الفرق الخاصة والتى كانت تعمل فى الفنادق وبعض الأماكن الفنية بمقابل مادى عالى ونحن جهة حكومية لايوجد لدينا عائد مادى مشجع للاستمرار.

واستكمل من هنا كانت فكرة إنشاء مدارس فنية لتدريب الشباب من الفتيات والأولاد على الإستعراضات وحل مشكلة الندرة فى الفنانات وبالفعل بدأ التدريب لفرقة الأطفال منذ عام 2000 للأطفال من سن 8 سنوات وحتى 15 سنة ومن يصل إلى سن الـ 16 سنة يتم الحاقة مباشرة بالفرق الأم.

19 عاما من الفن والسمسمية

ويضيف ماهر كمال أن الفرقة عمرها 19 عاما ومعظم الموجودين حاليا بفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية هم من خريجى فرقة الأطفال ويقوم على تدريب الفرقة حاليا الفنان شريف مبارك وهو من أعضاء فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وكان قبلة يقوم بتدريب فرقة الأطفال الفنان عمرو عجمى والذى يشرف على فرقة الفنون الشعبية الأم حاليا ويقوم بتدريبها

الألعاب الشعبية والأغانى الوطنية

ويشير كمال إلى أن لفرقة أطفال الفنون الشعبية برنامج خاص يجمع بين فنون السمسمية والألعاب الشعبية وأغانى الأطفال بالإضافة إلى الأغانى الوطنية وشاركت الفرقة فى العديد من الإحتفالات والمناسبات داخل الإسماعيلية وخارجها ومن الإحتفالات التى تكون فيها الفرقة محور أساسى إحتفالات الربيع الشهيرة بالمحافظة ومهرجان أميرات الفراولة

ميزانية خاصة

ويتابع مدير ثقافة الإسماعيلية أن فرقة أطفال الفنون الشعبية فرقة معتمدة لدى الهيئة العامة لقصور الثقافة ولها ميزانية معتمدة خاصة بالفرقة وتيتم تدريب الأعضاء داخل قاعات قصر الثقافة وفى نفس القاعة التى يتدرب فيها أعضاء الفرقة الكبيرة.

1- فرقة أطفال الإسماعيلية
فرقة أطفال الإسماعيلية

 

2-الفرقة تقدم عروضها
الفرقة تقدم عروضها

 

3- أحد عروض الفرقة
أحد عروض الفرقة

 

4- إستعراضات الأطفال
إستعراضات الأطفال

 

5- اسكتش فنى للفرقة
اسكتش فنى للفرقة

 

6- رقصة المعالق أحد عروض الفرقة
رقصة المعالق أحد عروض الفرقة

 

7- رقصة البحرية للأطفال
رقصة البحرية للأطفال

 

8- أسكتش الشهيد
أسكتش الشهيد

 

9- عرض أنت فى الإسماعيلية
عرض أنت فى الإسماعيلية

 

10- صورة جماعية للفرقة والمدرب
صورة جماعية للفرقة والمدرب

 

11- احد عروض الفرقة فى إفتتاح المهرجان
احد عروض الفرقة فى إفتتاح المهرجان

 

12- مدرب الفرقة يقدم أعضائها لتحية الجمهور
مدرب الفرقة يقدم أعضائها لتحية الجمهور

 


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