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صور .. عمومية سيناء للمنجنيز: 205 ملايين جنيه أرباح الشركة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:02 م
صور .. عمومية سيناء للمنجنيز: 205 ملايين جنيه أرباح الشركة عماد الدين مصطفى يترأس الجمعية
‏كتب عبد الحليم سالم

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عقدت اليوم الجمعية العمومية لشركة سيناء للمنجنيز لمناقشة ميزانية العام المالى الماضى برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية.
 
وناقشت الجمعية التى شهدها وليد محمد الرشيد نائب رئيس القابضة وعادل يحى رئيس الشركة وجمال هنداوي العضو المنتدب، مؤشرات الشركة المالية.
 
 
رئيس اللجنة النقابية خلال الجمعية
رئيس اللجنة النقابية خلال الجمعية
 
وكشفت المؤشرات أن كمية الإنتاج التى حققتها الشركة بلغت 904  ألف طن بقيمة 507 ملايين جنيه بنسبة تحقيق بلغت 79% من قيمة المستهدف، وذلك مقابل تحقيق 875 ألف طن بقيمة 709 ملايين جنيه العام المالى 2017-2018.
 
وحققت الشركة خلال العام المالى الماضى نحو 205 ملايين جنيه، مقابل 217 مليون جنيه العام المالى السابق عليه .
 
وبعد المناقشات وافقت الجمعية العامة على اعتماد القوائم المالية للشركة مع صرف العلاوة وحافز التميز للعاملين وإلزام الشركة بحل مشكلات تتعلق بالإيجارات مع محافظة جنوب سيناء والمالية وبعض الجهات وفقا لمستحقاتها.
 
 
أعضاء الجمعية العامة
أعضاء الجمعية العامة
 
وأوصت الجمعية بسرعة تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء وإعداد دراسة حول أصول الشركة مع الاهتمام بالأمن الصناعى للحفاظ على الأصول ودراسة استخدام مبلغ 6 ملايين جنيه من أرباح العاملين فى بناء مساكن.
 

سيناء للمنجنيز

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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