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صور.. ضبط مصنع لتصنيع المواد المخدرة التخليقية فى الغربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:17 م
صور.. ضبط مصنع لتصنيع المواد المخدرة التخليقية فى الغربية المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضى

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فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط مصنع لتصنيع وتجهيز العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعماً للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع.
 
 
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط (عناصر إجرامية) يقومون بالإتجار فى العقاقير المخدرة "الترامادول" وقيامهم بإعداد مخزن ملحق بمسكن ملكهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، لتصنيع ذلك المخدر وإنتاجه بكميات كبيرة وترويجه متخذين من محافظة الغربية والمحافظات المتآخمة لها مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
 
 
ورصدت أجهزة الأمن مظاهر نشاطهم الإجرامى، وتبين أنهم صاحب محل "كوافير" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، سبق إتهامه فى قضية "تبديد") "هارب"، وابنه "مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص"، و"عاطل - مقيم بالشرقية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا".
 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الثانى بالمصنع ،وضبط الثالث أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا وبحوزته "100 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول".
 
 
وأسفرت عمليات تفيش المصنع عن ضبط كمية من الآلات والعقاقير المستخدمة فى تصنيع المخدرة ، بينها ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسون قرص لعقار "الترامادل" المخدر، و3 برميل لمادة "ثيوفيللين" "عقار لعلاج قصور الجهاز التنفسى" وزنت أربعة وأربعون كيلو وربعمائة جرام، وبرميل لمادة "إسيتامينوفين" وهو"عقار مسكن وخافض للحرارة" وزنت عشرون كيلو جرام، و3 برميل لمادة "بولى فاينيل بيرليدون PVP" مسحوق يستخدم فى ربط مكونات المركبات الكيميائية وزنت ستة وستون كيلو جرام.
 
 
وعثرت الأجهزة الأمنية على (4) شيكارة لمادة "سيلورولوز" "تستخدم لتماسك العجين" وزنت واحد وثمانون كيلو وستمائة وخمسون جرام، وشيكارة لمادة "سيليكا" تستخدم لتماسك العجين " وزنت ستة كيلو وربعمائة وخمسون جرام.
 
 
وضبطت أجهزة الأمن برميل لعقار "باراسيتامول" مسكن وخافض للحرارة وزنت أربعون كيلو جرام، وشيكارة عقار "كولد فرى" لعلاج نزلات البرد وزنت سبعة عشر كيلو وربعمائة وخمسون جرام، وشيكارة ماغنسيوم وزنت إثنا عشر وتسعمائة جرام، فضلاً عن ضبط كميات من مسحوق أبيض اللون "مجهول" وزنت  أربعة وستون كيلو وثلاث مائة وخمسون جراما.
 
 
وتحفظت أجهزة الأمن على ماكينة تستخدم فى التصنيع (تعبئة وتغليف – الفلترة – تجهيز – خلط – تغليف الرولات – سرفلة)، وجهازين (طرد مركزى – خلط صبغة)، و(2) كومبورسور هواء، و (2) جالون لون صناعى "أحمر" وزنت (29,750) تسعة وعشرون كيلو وسبعمائة وخمسون جرام، و(41) رول تغليف ، ميزان ديجيتال.
 
 
واعترف المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وبتجهيز وإعداد المواد الكيميائية والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع ، وترويج مخدر "الترامادول" والعقاقير الطبية بالإشتراك مع المتهم الأول الهارب"، جارى تكثيف الجهود لضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
أجهزة التصنيع
أجهزة التصنيع

أدوات التصنيع
أدوات التصنيع

الانتاج
ادوات الانتاج

المضبوطات
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

متهمان
متهمان
 
 
 

مصنع مخدرات

ضبط مصنع مخدرات

مصنع مخدرات بالغربية

تصنيع المخدرات

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