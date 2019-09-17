صور.. ضبط عامل بحوزته تمثالين فرعونيين وعملات رومانية فى أسيوط

سوهاج محمود مقبول - أسيوط هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة من ضبط عامل يقيم بدائرة قسم أول أسيوط، وذلك أثناء الحفر والتنقيب داخل مسكنه والعثور على 7 قطع أثرية عبارة عن 2 تمثال أوشبتى من الحجر الجيرى و5 عملات معدنية.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام "علاء . م . م .أ" 47 سنة عامل ويقيم بقسم أول أسيوط بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وتمكنه من العثور على بعض القطع الأثرية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط.

وقام مفتش مباحث المنطقة ورئيس مباحث الآثار بأسيوط باستهداف مسكن المتحرى عنه والذى تم ضبطه وبمعاينة المكان وجدت حفرة مربعة الشكل 150 فى 150 سم وبعمق 9 أمتار وعثر على 7 قطع أثرية منها 2 تمثال أوشبتى من الحجر الجيرى، وأطوال 13 سم و18 سم، وعثر أيضا على 5 عملات معدنية برونزية، وعليها رسومات لوجه أحد الأباطرة، وتبين أن التمثالين يرجعان للعصر الفرعونى، والعملات ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

وعلى جانب آخر أفادت لجنة الآثار أن القطع الموجودة أثرية وأن مكان الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر وأن القطع الأثرية بقصد الإتجار تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5251 إدارى قسم أول أسيوط وتم التحفظ على المسكن تحت تصرف النيابة العامة وجار العرض على النيابة العامة لتجرى شئونها وتتولى التحقيق.



الآثار المضبوطة



الآثار المضبوطة