صور.. رئيس جامعة القناة: طلاب "شارك ... بفنك" مثل ونموذج مشرف

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أشاد الدكتور طارق راشد رحمى بطلاب جامعة قناة السويس، الذين شاركوا بأعمالهم الفنية فى تجميل جدران الجامعة والمدينة الجامعية للطلبة والطالبات بالفنون التشكيلية، بل وخرجت أعمالهم الفنية لتشارك فى تجميل الإسماعيلية الجديدة وقرية الفردان، وجاء ذلك التحدى لإثبات المشاركة الفعالة لشباب جامعة قناة السويس، فى كل أوجه الحياة الاجتماعية، وظهر أيضا إنتمائهم لبلدهم وجامعتهم فى تجميل جامعتهم ومدينتهم وتحت شعار مدينتك بيتك الثانى، حيث وضعوا بصماتهم على جدران المدينة الجامعية.

جاء ذلك خلال جولته داخل مبنى الأنشطة الطلابية، وذلك للوقوف على آخر استعدادات الإدارة العامة لرعاية الشباب لاستقبال الطلاب الجدد، بإشراف تنفيذى للفنان التشكيلى رائد جلال مدير إدارة النشاط الفني، والمشرف التنفيذى على الفريق أمل عبدالفتاح المدرس المساعد بكلية التربية الفنية بالجامعة.

وطالب رئيس الجامعة أصحاب المواهب الفنية فى الرسم، إلى زيارة مقر إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب، للانضمام إلى الفريق على أن يكون الطالب مقيدا بجامعة قناة السويس، ولديه الموهبة الفطرية فى مجال الرسم والتلوين، والقدرة على تحمل العمل الميدانى والقناعة والإيمان بقيمة العمل التطوعى مع ضرورة إجتياز أختبار فنى بسيط ومقابلة شخصية.

وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن العام الجامعى الجديد يحمل الكثير من المفاجآت للطلاب، حيث تم وضع خطه متميزة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول والثانى، وخطة خاصة لاحتفالات أكتوبر المجيد وأعلن منسق عام الأنشطة الطلابية أن 1 أكتوبر القادم ستقام إحتفالية كبرى لإستقبال الطلاب الجدد، وذلك للتعريف بجميع الأنشطة الطلابية، حيث تقام دوره رياضية فى الألعاب الجماعية وتنس الطولة وغيرها من المسابقات الرياضية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة.

كما سيقام مخيم للجوالة وندوات ثقافية وغيرها من الأنشطة التى تعبر عن كل نشاط داخل إدارات رعاية الشباب، أما يوم 2 أكتوبر فيخصص لحفل فنى كبير بالإضافة إلى ورشة عمل فنى ومعرض، وأنه يتم الآن عمل زيارات لجميع إدارات رعاية الشباب على مستوى الكليات، وذلك للوقوف على احتياجات الكليات ولدعم التواصل بين الإدارة المركزية لرعاية الشباب وإدارات رعاية الشباب بالكليات.



رئيس الجامعة مع مدير النشاط الفنى



زيارة الدكتور رحمى لطلاب شارك بفنك



صورة تذكارية مع رئيس الجامعة