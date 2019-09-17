صور.. جامعة سوهاج تدشن المبادرة الطلابية "النظافة ثقافة" لتجميل مبانى الكليات

سوهاج محمود مقبول

دشن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مبادرة تطوعية بعنوان "النظافة ثقافة"، والتى ينفذها فريق المبادرات الطلابية بالجامعة، بهدف تجميل وتنظيف قاعات وفصول ومبانى الكليات بمقرى الجامعة القديم والجديد، مشاركة منهم فى الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب .

وخلال مشاركته بالفعاليات، أكد رئيس الجامعة، أن مبادرة النظافة ثقافة، تعد الأولى من نوعها وتأتى حصرية على مستوى الجامعات المصرية، وترتكز على إعلاء قيم التطوع ومشاركة الطلاب فى القضاء على مشكلة النظافة وقلة العماله وتهيئة الفصول والمدرجات الدراسية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وهو ما يؤكد وعى طلاب جامعتنا بأهمية المشاركة فى الأنشطة خلال فترة العطلة الصيفية وتفعيل عدد من المبادرات المهمة.

وأشاد عزيز بالفكرة كونها تنشر ثقافة أن نظافة البيئة المحيطة مسئولية مشتركة لجميع فئات المجتمع، مطالباَ باستمرارها وتعميمها وتطويرها، وشدد على كل أمناء الكليات بمساعدة فريق المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم التى من شأنها انجاح تلك الفعالية.

وفى السياق نفسه ذكر الدكتور محمد عبدالتواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على فريق المبادرات، أن المبادرة تمثل سلوك فردى وجماعى وتتطلب تظافر جهود كافة شرائح الجامعة لتحقيق الهدف منها، لذلك لابد من العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الجميع باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك بها 70 طالب وطالبة، مضيفاً أن الفعاليات انطلقت من كلية الآداب واستمرت انشطتها فى عدد من كليات التجارة، الألسن والهندسة، وسوف تواصل المبادرة نشاطاتها التى تنتهى الأسبوع القادم فى باقى الكليات.

يذكر أن المبادرة يقوم بالإشراف عليها كل من الدكتور محمد عبدالحميد، الدكتور ياسر إسماعيل، الدكتور على أبو المجد والدكتور مصطفى السلامونى.



اعمال النظافة داخل الفصول بالجامعة



رئيس الجامعة والطلاب وصورة تذكارية بالمبادرة



رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاف مبادرة النظافة ثقافة



طالبات الجامعةيشاركن فى المبادرة



طالبات يشاركن فى اعمال نظافة المدرجات



طلاب الجامعة أثناء تنفيذاعمال المبادرة