سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جامعة سوهاج تدشن المبادرة الطلابية "النظافة ثقافة" لتجميل مبانى الكليات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:31 م
صور.. جامعة سوهاج تدشن المبادرة الطلابية "النظافة ثقافة" لتجميل مبانى الكليات طالبات يشاركن فى اعمال نظافة المدرجات
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مبادرة تطوعية بعنوان "النظافة ثقافة"، والتى ينفذها فريق المبادرات الطلابية بالجامعة، بهدف تجميل وتنظيف قاعات وفصول ومبانى الكليات بمقرى الجامعة القديم والجديد، مشاركة منهم فى الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب .

 

وخلال مشاركته بالفعاليات، أكد رئيس الجامعة، أن مبادرة النظافة ثقافة، تعد الأولى من نوعها وتأتى حصرية على مستوى الجامعات المصرية، وترتكز على إعلاء قيم التطوع ومشاركة الطلاب فى القضاء على مشكلة النظافة وقلة العماله وتهيئة الفصول والمدرجات الدراسية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد، وهو ما يؤكد وعى طلاب جامعتنا بأهمية المشاركة فى الأنشطة خلال فترة العطلة الصيفية وتفعيل عدد من المبادرات المهمة.

 

وأشاد عزيز بالفكرة كونها تنشر ثقافة أن نظافة البيئة المحيطة مسئولية مشتركة لجميع فئات المجتمع، مطالباَ باستمرارها وتعميمها وتطويرها، وشدد على كل أمناء الكليات بمساعدة فريق المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم التى من شأنها انجاح تلك الفعالية.

 

وفى السياق نفسه ذكر الدكتور محمد عبدالتواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على فريق المبادرات، أن المبادرة تمثل سلوك فردى وجماعى وتتطلب تظافر جهود كافة شرائح الجامعة لتحقيق الهدف منها، لذلك لابد من العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الجميع باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك بها 70 طالب وطالبة، مضيفاً أن الفعاليات انطلقت من كلية الآداب واستمرت انشطتها فى عدد من كليات التجارة، الألسن والهندسة، وسوف تواصل المبادرة نشاطاتها التى تنتهى الأسبوع القادم فى باقى الكليات.

 

يذكر أن المبادرة يقوم بالإشراف عليها كل من الدكتور محمد عبدالحميد، الدكتور ياسر إسماعيل، الدكتور على أبو المجد والدكتور مصطفى السلامونى.

 

اعمال النظافة داخل الفصول بالجامعة
اعمال النظافة داخل الفصول بالجامعة

 

رئيس الجامعة والطلاب وصورة تذكارية بالمبادرة
رئيس الجامعة والطلاب وصورة تذكارية بالمبادرة

 

رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاف مبادرة النظافة ثقافة
رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاف مبادرة النظافة ثقافة

 

طالبات الجامعةيشاركن فى المبادرة
طالبات الجامعةيشاركن فى المبادرة

 

طالبات يشاركن فى اعمال نظافة المدرجات
طالبات يشاركن فى اعمال نظافة المدرجات

 

طلاب الجامعة أثناء تنفيذاعمال المبادرة
طلاب الجامعة أثناء تنفيذاعمال المبادرة

 

قاعة المدرجات بعد تنظيفها
قاعة المدرجات بعد تنظيفها

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

المبادرة الطلابية النظافة ثقافة

مبادرات جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة