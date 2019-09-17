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صور ..توقيع الكشف الطبى على 1700 حالة من أهالى قرية سجين الكوم بالغربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:29 م
صور ..توقيع الكشف الطبى على 1700 حالة من أهالى قرية سجين الكوم بالغربية الكشف على الأطفال بالقافلة الطبية
الغربية - محمد طارق

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء ، قافلة طبية وبيئية إلى قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبى على 1700 حالة من أهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية لهم بالمجان، وذلك استكمالاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة فى مركز ومدينة قطور ، ومديرية التربية والتعليم ، ومديرية الشئون الصحية ، ومديرية التضامن الاجتماعى ، ومديرية الطب البيطرى ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.

شارك فى القافلة الدكتور أحمد زكى منصور الأستاذ المتفرغ بتربية طنطا ، والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر عبد الرحيم بيومى وكيل تربية طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة سحر الحجار وكيل صيدلة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و محمد غازى مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة.

جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية سجين الكوم
جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية سجين الكوم

 

قافلة طبية بقرية سجين الكوم
قافلة طبية بقرية سجين الكوم

 

قوافل طبية لجامعة طنطا بقرى قطور
قوافل طبية لجامعة طنطا بقرى قطور

 

قوافل طبية لجامعة طنطا
قوافل طبية لجامعة طنطا

 


قافلة طبية

جامعة طنطا

قرية سجين الكوم

مركز قطور

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