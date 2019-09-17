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صور.. ترميم قصر ألكسان باشا بأسيوط تمهيدا لافتتاحه كمتحفا قوميا جديد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:13 م
صور.. ترميم قصر ألكسان باشا بأسيوط تمهيدا لافتتاحه كمتحفا قوميا جديد محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألكسان
أسيوط - ضحا صالح

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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أعمال ترميم قصر ألكسان باشا الأثرى الجارى تنفيذها تمهيدًا لافتتاحه متحفًا قوميًا للمحافظة، حيث يضم كافة المقتنيات والقطع الأثرية الموجودة بمحافظة أسيوط، والتى تمثل مختلف العصور والحضارات، موضحًا أن العمل جارى على قدم وساق لإعادة هيكلته وتطويره والانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن وطبقاً للإمكانات المتاحة وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الآثار وضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتعظيم الاستفادة منها لجذب السياحة لها وإكسابها الشكل الحضارى والجمالى الذى يليق بأسيوط كعاصمة للصعيد.

 

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جارى ترميم وتطوير القصر وواجهته الخارجية واكتمال بنيته وترميم حوائطه وإعادة المنقوشات والزخارف المميزة للقصر إلى طبيعتها وإعادة الشكل الجمالى له ليكون نقطة مضيئة لأسيوط، مضيفاً أن تحويله إلى متحف قومى للمحافظة ليضم القطع الأثرية المختلفة والمقتنيات التى تمتلكها المحافظة وتمثل مختلف العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية وغيرها بمثابة اهتمام بالتاريخ وصنع جيل مرتبط بوطنه وتاريخه العريق خاصة عقب تحويله إلى مزار إثرى وسياحى ونقل كافة القطع الأثرية المنتشرة فى عدة أماكن بالمحافظة إليه ليبرز إسهامات شعب أسيوط فى الحضارة المصرية على مر التاريخ خاصة وأنه يعد واحدًا من أفخر القصور الأثرية ذات الطراز المعمارى الفريد والتى تطل على النيل مباشرة ويرجع تاريخه إلى نهاية القرن الـ19.

 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (1)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (2)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (3)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (4)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (5)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

 

محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان (6)
محافظ أسيوط يتفقد أعمال ترميم قصر ألسكان 

محافظ اسيوط

قصر ألكسان

المتحف القومى باسيوط

الاثار

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