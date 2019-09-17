صور .. البدء فى رصف وتطوير شوارع منطقة "مبارك 8" بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

بدءت محافظة البحر الأحمر، فى أعمال تطوير ورصف الطرق، بمنطقة "مبارك 8"، بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار أعمال التطوير المتواصلة التى تقوم بها المحافظة، لتغير الصورة البصرية للمدينة السياحية.

تطوير شوارع منطقة مبارك8 وأعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يتابع بشكل دورى، أعمال التطوير بشوارع المدينة المختلفة، ومراحل الإنشاءات بالمشروعات القومية على أرض المحافظة فى مختلف المدن.

واضافت محافظة البحر الأحمر، أن المحافظ وجه بالبدء بتطوير منطقة مبارك 8، حيث بدءت شركات المقاولات، بوضع تربة ظلطية قبل أعمال الرصف والتطوير التى تتم بمنطقة مبارك 8، القريبة من طريق المطار.

البدء فى أعمال رصف الطرق وشدد محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من أعمال التسوية وتمهيد التربة والرصف به، مشددا على الإلتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية، بحيث يتم الاستفادة من الطريق أطول مدة ممكنة .

أشار عبد الله إلى أن الهدف من تطوير الطريق هو خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمحافظة الساحلية، مضيفاً بأن أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق داخل مدن المحافظة تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الممتدة بمختلف مدنها .



رصف منطقة مبارك بالبحر الأحمر

كما شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عدة حملات رش لمكافحة الأمراض المتوطنة، بمدينة القصير، بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، فى بيان لها، اليوم، أنه تم شن حملات رش مبيدات بمناطق العوينة الجديدة، والخطابة، والجرف، والعدوة، بمدينة القصير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

حملات مكافحة الامراص المتوطنة من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم توجيه، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصره سعد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة، بمشاركة فريق المتوطنة بالادارة الصحية بالقصير وفريق المتوطنة بالوزارة وتم عمل ترصد حشرى وتم الرش بالضباب والرزاز بمنطقة العوينة الجديدة ومنطقة الخطارة ومنطقة العوينة ومنطقة الجرف ومنطقة العدوة. مكافحة الامراض المتوطنه برش المبيدات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان المديرية، أنه تم عمل مسح للخزانات الأرضية بالمناطق المذكورة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، مضيفاً، أنه ستتوالى الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أنه تجرى مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملات رش مبيدات بالرزاز، بجميع مدن المحافظة المختلفة لمكافحة الأمراض المتوطنة بشكل دورى، حيث وضعت المديرية خطة لأدارة عملية مكافحة الامراض المتوطنة بالمدن المحتلفة.