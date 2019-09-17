سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. البدء فى رصف وتطوير شوارع منطقة "مبارك 8" بالغردقة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:28 م
صور .. البدء فى رصف وتطوير شوارع منطقة "مبارك 8" بالغردقة رصف منطقة مبارك 8
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

بدءت محافظة البحر الأحمر، فى أعمال تطوير ورصف الطرق، بمنطقة "مبارك 8"، بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار أعمال التطوير المتواصلة التى تقوم بها المحافظة، لتغير الصورة البصرية للمدينة السياحية

رصف منطقة مبارك بالبحر الأحمر (1)

تطوير شوارع منطقة مبارك8

وأعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، يتابع بشكل دورى، أعمال التطوير بشوارع المدينة المختلفة، ومراحل الإنشاءات بالمشروعات القومية على أرض المحافظة فى مختلف المدن

واضافت محافظة البحر الأحمر، أن المحافظ وجه بالبدء بتطوير منطقة مبارك 8، حيث بدءت شركات المقاولات، بوضع تربة ظلطية قبل أعمال الرصف والتطوير التى تتم بمنطقة مبارك 8، القريبة من طريق المطار.

رصف منطقة مبارك بالبحر الأحمر (2)

البدء فى أعمال رصف الطرق

وشدد محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من أعمال التسوية وتمهيد التربة والرصف به، مشددا على الإلتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية، بحيث يتم الاستفادة من الطريق أطول مدة ممكنة .

 أشار عبد الله إلى أن الهدف من تطوير الطريق هو خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالمحافظة الساحلية، مضيفاً بأن أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق داخل مدن المحافظة تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق الممتدة بمختلف مدنها .

رصف منطقة مبارك بالبحر الأحمر (3)
رصف منطقة مبارك بالبحر الأحمر 

 

كما شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عدة حملات رش لمكافحة الأمراض المتوطنة، بمدينة القصير، بمشاركة فريق مكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، فى بيان لها، اليوم، أنه تم شن حملات رش مبيدات بمناطق العوينة الجديدة، والخطابة، والجرف، والعدوة، بمدينة القصير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر

حملات رش لمكافحة الأمرض (1)

حملات مكافحة الامراص المتوطنة

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم توجيه، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصره سعد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة، بمشاركة فريق المتوطنة بالادارة الصحية بالقصير وفريق المتوطنة بالوزارة وتم عمل ترصد حشرى وتم الرش بالضباب والرزاز بمنطقة العوينة الجديدة ومنطقة الخطارة ومنطقة العوينة ومنطقة الجرف ومنطقة العدوة

حملات رش لمكافحة الأمرض (2)

مكافحة الامراض المتوطنه برش المبيدات

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان المديرية، أنه تم عمل مسح للخزانات الأرضية بالمناطق المذكورة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، مضيفاً، أنه ستتوالى الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.

يذكر أنه تجرى مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملات رش مبيدات بالرزاز، بجميع مدن المحافظة المختلفة لمكافحة الأمراض المتوطنة بشكل دورى، حيث وضعت المديرية خطة لأدارة عملية مكافحة الامراض المتوطنة بالمدن المحتلفة

حملات رش لمكافحة الأمرض (3)

جانب من حملات الرش بالقصير 

 


البحر الاحمر

الغردقة

مكافحة الامراض المتوطنه

تطرير منطقة مبارك 8

رصف الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة البحر الأحمر: الكشف على 70 ألف مواطن واجراء 925 عملية بالمستشفيات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:28 ص

صحة البحر الأحمر: حملات رش لمكافحة الأمراض المتوطنه شمال الغردقة اليوم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص

تعرف على شوارع ومناطق الغردقة المستهدف تطويرها بالمدينة ..صور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:00 ص

صور.. صحة البحر الأحمر تنظم رحلة ترفيهية لمرضى الفشل الكلوى بالقصير

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:21 م

محافظ البحر الأحمر: hستكمال أعمال الإنشاءات بنزل شباب الشلاتين بتكلفة 16 مليون جنية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:46 م

صور.. استمرار أعمال تطوير طريق الشيراتون بالغردقة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

شاهد فى دقيقة ..من سيفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

"الشيطان يعظ".. فيديو ساخر يفضح أساليب الإخوان للإساءة لمؤسسات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة