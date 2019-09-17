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صور.. البابا تواضروس يستقبل عدد من سفراء مصر الجدد عقب توليهم مناصبهم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:45 م
صور.. البابا تواضروس يستقبل عدد من سفراء مصر الجدد عقب توليهم مناصبهم قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا
كتب أسامة عبد الحميد

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استقبل اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عدد من السفراء المصريين الجدد بالخارج، بعد توليهم مناصبهم الجديدة، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية.

وقد استقبل البابا تواضروس، السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، كما استقبل تواضروس الثانى السفير وائل بدوى سفير مصر الجديد بكوت ديفوار، والسفير طارق فتحى القنصل المصرى العام الجديد لمصر بالعاصمة الإنجليزية لندن.

كما استقبل  قداسة البابا تواضروس أيضا  اليوم الثلاثاء، السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين.

وتأتى زيارة السفراء المصريين لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة سفيراء لمصر بالخارج

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (1)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (1)

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (2)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (2)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (3)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بالبحرين (3)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (1)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (1)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (2)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (2)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (3)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بألمانيا (3)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (1)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (1)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (2)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (2)

 

 

قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (3)
قداسة البابا يستقبل سفير مصر بكوت ديفوار (3)

 

قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (1)
قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (1)

 

قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (2)
قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (2)

 

 

قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (3)
قداسة البابا يستقبل القنصل المصري بلندن (3)

 


البابا تواضروس

سفراء مصر

المانيا

كودت ديفوار

البحرين

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