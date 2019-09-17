صور.. افتتاح مطار بالصين على ارتفاع 4 آلاف متر فوق سطح البحر

محمد عبد المجيد

بدأت الصين، اليوم الثلاثاء، تشغيل مطار جديد على ارتفاع 4068 مترا فوق مستوى سطح البحر فى ولاية "قارزى" التبتية ذاتية الحكم بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين.



المطار الصينى الجديد

وذكرت سلطات المقاطعة فى بيان لها، أن مطار "قارزى قيسار" هو المطار الصينى الخامس الذى يقع على ارتفاع أكثر من 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يستقبل المطار 500 ألف راكب سنويا.