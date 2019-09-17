صور.. "أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استلامها 2 طن من لحوم الأضاحى، وتوزيعها على الفقراء بمدن المحافظة، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجالس المدن، والمجلس القومى للمرأة، طبقا لكشوف المحتاجين من السيدات الأرامل والمعيلات بالمدن المختلفة.

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن اليوم الثلاثاء، تسلمت المديرية، 2 طن لحوم أضاحى، تم توزيع 200 كيلو منها لمدينة رأس غارب، و800 كيلو لمدينة الغردقة، و300 لمدينة القصير، و100 لمدينة مرسى علم، و600 لمدينة الشلاتين وحلايب.

وأضافت المديرية فى بيانها، أنه تم التوزيع بمدينة الغردقة بمعرفة أوقاف البحر الأحمر، تحت قيادة الشيخ جمال عواد مدير عام الاوقاف، والمجلس القومى للمرأة بالغردقة.

كما أكدت المديرية أن إجمالى ما تم استلامه من وزارة الأوقاف من لحوم الأضاحى 4 أطنان من الحصة المقررة للمحافظة، وذلك تحت إشراف اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

وكانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، وزعت من قبل 2 طن من لحوم الاضاحى على الفقراء، بمدن المحافظة السبع، طبقا لكشوف المجلس القومى للمرأة والتضامن الأجتماعى، حصلت مدينة الغردقة، ومدن حلايب وشلاتين على أعلى حصة من توزيع لحوم الأضاحي، حيث تم توزيع 800 كيلو بالأولى، و600 فى الثانية والثالثة فى الدفعة الثانية التى تبلغ 2 طن من لحوم الأضاحي.

"أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء

"أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء