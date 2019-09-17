سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:34 م
صور.. "أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء أوقاف البحر الأحمر تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استلامها 2 طن من لحوم الأضاحى، وتوزيعها على الفقراء بمدن المحافظة، تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف، ومحافظ البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجالس المدن، والمجلس القومى للمرأة، طبقا لكشوف المحتاجين من السيدات الأرامل والمعيلات بالمدن المختلفة.

 

وأكدت المديرية فى بيان لها، أن اليوم الثلاثاء، تسلمت المديرية، 2 طن لحوم أضاحى، تم توزيع 200 كيلو منها لمدينة رأس غارب، و800 كيلو لمدينة الغردقة، و300 لمدينة القصير، و100 لمدينة مرسى علم، و600 لمدينة الشلاتين وحلايب.

 

وأضافت المديرية فى بيانها، أنه تم التوزيع بمدينة الغردقة بمعرفة أوقاف البحر الأحمر، تحت قيادة الشيخ جمال عواد مدير عام الاوقاف، والمجلس القومى للمرأة بالغردقة.

 

كما أكدت المديرية أن إجمالى ما تم استلامه من وزارة الأوقاف من لحوم الأضاحى 4 أطنان من الحصة المقررة للمحافظة، وذلك تحت إشراف اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

 

وكانت مديرية أوقاف البحر الأحمر، وزعت من قبل 2 طن من لحوم الاضاحى على الفقراء، بمدن المحافظة السبع، طبقا لكشوف المجلس القومى للمرأة والتضامن الأجتماعى، حصلت مدينة الغردقة، ومدن حلايب وشلاتين على أعلى حصة من توزيع لحوم الأضاحي، حيث تم توزيع 800 كيلو بالأولى، و600 فى الثانية والثالثة فى الدفعة الثانية التى تبلغ 2 طن من لحوم الأضاحي.

 

FB_IMG_1568722514237
"أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء
FB_IMG_1568722519170
"أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء
FB_IMG_1568722526129
"أوقاف البحر الأحمر" تتسلم 2 طن لحوم أضاحى لتوزيعها على الفقراء

البحرالاحمر

الغردقة

توزيع لحوم الاضاحي

اوقاف البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة