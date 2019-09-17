صحيفة تركية: التلفزيون التركى يسرح مئات الموظفين بحجة العمالة الزائدة

كتب- هاشم الفخرانى

تساءلت صحيفة "حوريت" التركية، حول الأسباب والدوافع وراء إقالة عشرات الموظفين بإحدى المؤسسات الإعلامية الحكومية التركية خلال الشهور القليلة الماضية، رغم تعيينها بعد ذلك مئات الموظفين.



صحيفة تركية

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها ، أن مؤسسة التلفزيون والراديو التركى TRT سرحت أكثر من 143 موظفا وعاملا بحجة وجود عمالة زائدة، وإرسال 80 موظفاً بناء على رغبتهم إلى مؤسسات أخرى، وإحالة الآلاف للتقاعد، قامت فى أعقاب ذلك بتعيين 1422 موظفا جديدا.

ولوحظ أيضًا أن معظم الموظفين المعينين بموجب حالة الموظفين المتعاقد معهم، أى الموظفين الدائمين الشخصيين، سيتم توظيفهم فى وظائف "تنفيذية"، واحد من 28 موظفًا هو "رئيس القسم" ، تسعة منهم "مدير"، اثنان منهم "مستشار المدير العام" ، والآخر "مساعد المدير العام" .