صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى

(أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، والتى أدلى بها خلال لقائه أمس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم.

وقالت صحيفة (النهار) الكويتية، تحت عنوان (السيسى: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومى المصري)، إن الرئيس السيسى أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدا بالدور الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الأمة الكويتى نقل إلى الرئيس السيسى تحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له ولمصر بدوام التقدم والنجاح، فيما حمله الرئيس السيسى نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس السيسى أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة؛ بما يساهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبي، مشددا على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمة أكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

ونوهت إلى أن الغانم ثمن دور مصر المحورى بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

بدورها، قالت صحيفة (السياسة)، تحت عنوان (السيسي: العلاقات بين مصر والكويت أخوية عميقة وتاريخية والتنسيق والتعاون مستمران) إن الرئيس السيسى أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذى تم تعزيزه والتأكيد عليه مؤخرا خلال زيارته للكويت أواخر الشهر الماضي.

وأضافت أن رئيس مجلس الأمة الكويتى أكد - خلال اللقاء - خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، والتى أصبحت مضرب مثل، مشددا على أن الكويت وعلى رأسها أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزى سياسى واستراتيجي، وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.

من جهتها، قالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان (السيسى استقبل رئيس مجلس الأمة وبحث معه العلاقات التاريخية) إن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الأمة الكويتى بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وعددا من الموضوعات المهمة إقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، فيما أكد الغانم خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، مشددا على أن الكويت تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزى سياسى واستراتيجى وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.