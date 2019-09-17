سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:35 ص
صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، والتى أدلى بها خلال لقائه أمس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم.

وقالت صحيفة (النهار) الكويتية، تحت عنوان (السيسى: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومى المصري)، إن الرئيس السيسى أكد ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدا بالدور الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الأمة الكويتى نقل إلى الرئيس السيسى تحيات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنياته له ولمصر بدوام التقدم والنجاح، فيما حمله الرئيس السيسى نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس السيسى أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة.

وأضافت أن الرئيس السيسى أكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة؛ بما يساهم فى الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمى والشعبي، مشددا على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمة أكد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا.

ونوهت إلى أن الغانم ثمن دور مصر المحورى بالمنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربى المشترك.

بدورها، قالت صحيفة (السياسة)، تحت عنوان (السيسي: العلاقات بين مصر والكويت أخوية عميقة وتاريخية والتنسيق والتعاون مستمران) إن الرئيس السيسى أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذى تم تعزيزه والتأكيد عليه مؤخرا خلال زيارته للكويت أواخر الشهر الماضي.

وأضافت أن رئيس مجلس الأمة الكويتى أكد - خلال اللقاء - خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، والتى أصبحت مضرب مثل، مشددا على أن الكويت وعلى رأسها أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزى سياسى واستراتيجي، وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.

من جهتها، قالت صحيفة (الأنباء) تحت عنوان (السيسى استقبل رئيس مجلس الأمة وبحث معه العلاقات التاريخية) إن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الأمة الكويتى بحثا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وعددا من الموضوعات المهمة إقليميا ودوليا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى أكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، فيما أكد الغانم خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، مشددا على أن الكويت تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزى سياسى واستراتيجى وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.

 

 


الرئيس السيسى

امن الخليج

الامن القومى المصرى

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى يشيد بالعلاقات مع الكويت.. ويؤكد ارتباط أمن الخليج بأمن مصر القومى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:59 م

الرئاسة: السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:45 م

نجاح زيارة السيسى للكويت تربك قنوات الإخوان.. الإرهابية سعت لبث الفتنة بين القاهرة والخليج.. وتصريحات الرئيس بأن أمن الخليج خط أحمر يضع حدا لمخطط الجماعة لإحداث توتر.. وفضائيات الجماعة تدخل فى حالة "حيص بيص"

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 11:00 ص

اليوم السابع.. السيسى: أمن الخليج جزء من الأمن القومى المصرى

الأحد، 01 سبتمبر 2019 08:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

وزارة الإسكان تشدد على استخدام أحدث السبل التكنولوجية لتنقية المياه ومعالجة الصرف

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة