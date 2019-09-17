صحة الشرقية: فحص 70 حالة بمركز الأورام بحميات الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام مركز علاج الأورام الذي تم إنشاؤه حديثا بمستشفى حميات الزقازيق بفحص وعلاج 70 حالة بالمركز، تحت إشراف الدكتور يحيي زكريا أستاذ الجراحة ، وعميد كلية الطب الأسبق ، ومؤسس المركز المتطور لعلاج الأورام بجامعة الزقازيق ، والفريق الطبي من الجامعة والصحة المكون من الدكتور وائل منسي أستاذ جراحة الكبد ، والدكتور سامح صابر أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية ، الدكتور أحمد عبد الرحيم أستاذ الأورام ، والدكتور موسى محمد موسى أخصائي الجراحة والمناظير ، والدكتور أحمد نصر بخيت أخصائي الجهاز الهضمي .

جاء ذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية وجامعة الزقازيق ، لتطوير الخدمة الصحية وإضافة تخصصات طبية جديدة بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة.

حيث تم إستقبال وفحص وعلاج الحالات السبعين منهم إجراء 13 عملية جراحية مجانا بقرار علاج من التأمين الصحي ، وأيضا إجراء أشعة تداخلية لعدد 29 حالة ، وصرف العلاج اللازم مجاناً لعدد ٤ حالات علاج كيماوي "تكلفة الجرعة الشهرية 30 ألف جنيه لكل حالة" على نفقة التأمين الصحي مع عمل أشعة تداخلية لهم .

كما تم عقد عدد 5 ندوات تعليمية وتعريفية لأطباء الصحة بمركز المعلومات بديوان عام المديرية مستشفي حميات الزقازيق ، مستشفى منيا القمح المركزي ، مستشفى ههيا المركزي ، ومستشفي فاقوس النموذجي .

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المركز يقوم بالعمل يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمستشفى الحميات ويقوم بتشخيص وعلاج حالات الأورام وأمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي بالمستشفى ، ويتم إجراء الفحوصات الطبية للمرضى ، وإجراء الجراحات اللازمة بالتنسيق مع الجامعة ، وأيضا عمل الأشعة التداخلية وتقديم العلاج اللازم ، والتحضير والمتابعة ما بعد التدخلات الجراحية للمرضى ، وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي على المجهود المبذول والخدمة الطبية المقدمة لصالح المرضي .