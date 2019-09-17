صحة البحر الأحمر: الكشف على 70 ألف مواطن واجراء 925 عملية بالمستشفيات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن نشاط المستشفيات التابعة لها خلال شهر أغسطس الماضى، حيث أكدت على إجراء الكشف الطبى على 70 ألف و115 مواطن بجميع المستشفيات التابعة للمديرية خلال الشهر الماضى.

وأكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان للمديرية، أنه تم إجراء 925 عملية جراحية كبرى، ومتوسطة، وصغرى وذات مهاره، خلال أغسطس .

كما أكد مرعى، أنه تم آجراء 294 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، وتم إجراء 1201 جلسة علاج طبيعى لـ 406 حالة، كما تم عمل أشعة عادية لـ 3620 حالة وتم عمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 945 حالة، وتم عمل أشعة مقطعية لـ 577 حالة.

كما تم إجراء رنين مغناطيسى لـ 310 حالة، و145 أشعة إيكو على القلب، ورسم قلب لـ 607 حالة، كما تم إجراء أشعة دوبلر لـ 156حالة.

وتابع: أنه تم أجراء 2477 جلسة غسيل كلوى موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابى فيروس C/B والسلبى منها لعدد 231 مريض، وتم استقبال 105 طفل حديثى الولادة بالحضانات واستقبال 202 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والاعصاب .