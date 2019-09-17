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صحة البحرين: التحذيرات الصادرة حول دواء "الزانتاك" لا تستدعى سحبه من السوق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:24 م
صحة البحرين: التحذيرات الصادرة حول دواء "الزانتاك" لا تستدعى سحبه من السوق دواء زانتاك
محمد عبد المجيد

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قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أصدرت معلومات حول دواء "الراندتين" بوجود بعض المنتجات لهذا الدواء وتحديدا المنتج "زانتاك" تحتوى على مستوى قليل جدا من مادة الـ"نيتروسامين" والمصنفة بأنها قد تؤدى للإصابة بالسرطان، بناء على نتائج أجريت فى المختبرات، وهذه المادة موجودة فى الماء وبعض الأغذية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات ولكن بكميات غير ضارة.
 
و وفقا لموقع "أخبار الخليج" البحرينى، أوضحت الهيئة، أن "زانتاك" يعتبر أحد العلاجات للارتداد المعدى والحموضة ويسمح بتداوله بدون وصفة طبية، وأن التنبيه الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لا يستدعى إلى سحب الدواء ومنع تداوله فى الوقت الراهن.
 
وقالت الهيئة، إنها لم تقم بسحب الدواء ووقف استخدامه فى مملكة البحرين، وهو نفس النهج الذى اتبعته دول الخليج العربى، أما بالنسبة للمرضى الراغبين فى وقف استخدامه فعليهم مراجعة الطبيب لوصف البدائل لهم.
 
وأكدت الهيئة، أنها ستتابع التحذيرات الصادرة لاتخاذ اللازم بشأنها.
 

البحرين

صحه البحرين

زانتاك

الخليج العربى

دول الخليج

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