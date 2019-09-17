شرطة أبوظبى تشارك بالبطولة العالمية للقتال فى كازاخستان

وكالات

شارك فريق شرطة أبوظبي في " البطولة العالمية للقتال " التي أٌقيمت في كازاخستان بمشاركة 204 لاعبين يمثلون 18 فريقا عسكريا من روسيا وأذربيجان، وأوزبكستان، وطاجيكستان وبلاروسيا، و الصين، وقرغيزستان و كازاخستان.

وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية بقطاع الموارد البشرية ،اهتمام شرطة أبوظبي بالبرامج والأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركة الفرق الشرطية الرياضية في البطولات المحلية والدولية بما يسهم في صقل الخبرات والتعرف على التطورات في المجال الرياضي.

وجرى خلال مراسم البطولة - التي تعتبر من أقوى البطولات القتالية في المجال العسكري والفنون القتالية - تقديم درع تذكارية لوزير الداخلية الكازاخستاني و رئيس الحرس الوطني الكازاخستاني.