شاهد كيف تحدث البسطاء عن الرئيس السيسي وإنجازاته في مصر.. فيديو

نشرت صفحة "سكر بره" على فيس بوك، فيديو لعدد من المواطنين يتحدثون عن إنجازات الرئيس السيسي التى قدمها للمصريين.

ويظهر في الفيديو مجموعة من المواطنين، يتحدثون منفردين الواحد تلو الآخر، عن إنجازات الرئيس سواء فيما يخص البنية التحتية أو تحاليل الكشف عن الأمراض، وغيرها من الإنجازات المهمة لحياة المصريين.

"شيد المشروعات القومية التى خدمت المصريين وأطلق المبادرات العلاجية التى حمت صحة المواطنين"، بهذه الكلمات البسيطة عبر المصريين الذين ينهمكون فى أعمالهم اليومية عن رؤيتهم لمصر الجديدة التى وعد بها الرئيس السيسى، ويسعى فى استكمالها.

شعورهم بالأمان والاستقرار والتقدم فى حرفهم البسيطة وأعمالهم اليومية دفعهم إلى الدعاء للرئيس السيسى والحفاظ على مصر ممن يسعون فى الأرض فساداً نساء ورجال شباب ومسنين جميعهم عبروا عن مدى رضاهم بما حقق الرئيس من إنجاز.

"ربنا يحميك يا سيسى ويحرصك"، دعاء مسنة تأكل من عمل يدها للقيادة وبرؤيتها البسيطة وهو حال جميع الأمهات المصريات، أكدت أن الأمن والأمان الذى تشهده مصر، والانتصار على الأرهاب وإحباط مخططات الدول التى تريد النيل من مصر والمصريين، جميعها أمور تجعلنا نحرص على حماية بلادنا من الأعداء.