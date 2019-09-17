شاهد فى دقيقة.. من هو قيس سعيد الأقرب لرئاسة تونس؟

إعداد : هناء أبو العز

عاشق للغة العربية ويتقن الفصحى، ربما هذه الصفة تكون معتادة فى العالم العربي، إلا ان تونس التى يميل غالبية سكانها إلى استخدام اللغة الفرنسية، أو التحدث باللكنة التونسية الخالصة، نادراً ما يكون بها من هو أكثر ميلاً للغة الضاد، غير أن المرشح الأعلى حصولاً على الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد كان ضمن هذه الشريحة النادرة ليقلب الموازين ويخوض جولة الإعادة المقررة منتصف أكتوبر المقبل.

ويستعرض "اليوم السابع" عبر فيديوجراف السيرة الذاتية للمرشح التونسى قيس سعيد وبعض آرائه ومواقفه من بعض القضايا والقوانين التونسية وخاصة قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة.