سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. "احنا معاك يا سيسى" رسالة فى حب مصر والرئيس تعكس أصالة المرأة المصرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:18 م
شاهد.. "احنا معاك يا سيسى" رسالة فى حب مصر والرئيس تعكس أصالة المرأة المصرية سيدة مصرية تلقى قصيدة فى حب الوطن
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مشهد يؤكد أصالة المرأة المصرية، تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا مقطع فيديو لسيدة مصرية تلقى قصيدة للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وتقول المرأة فى القصيدة: "يا مصر محبتك فى عيونى أنتى.. إذا ينزل عليكى الحرب وأنتى صابرتى.. ده أنتى مأيده بجذور النصر فى السماء أنتى.. اذكرتى فى القران النصر فيكى انتى.. سيسى بيقولك يا مصر هيجيب النصر فيكى أنتى.. أنا والجيش والشرطة والشرطة هجيب النصر فيكى أنتى.. السيسى جمعلك الناس علشان الخير فيكى أنتى.. يا مصر محبتك فى عيون الناس انتى.. واحنا معاك يا سيسى"، وعبرت بعد ذلك عن رغبتها عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشادت العديد من صفحات السوشيال ميديا بقصيدة السيدة المصرية إلى الزعيم السيسى، وأنه رغم كبر سنها إلا أنها سعت إلى تأليف أبيات شعرية حباً في مصر ورئيسها السيسى، مؤكدين أن هذه القصيدة تمثل رسالة من أم مصرية إلى شعب مصر، وأنها تدرك أهمية وقيمة الوطن وحبه والفداء فى سبيله.

 


قصيدة سيدة كبيرة

قصيدة سيدة مصرية

قصيدة للرئيس السيسى

رسالة ام مصرية للرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس السعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة