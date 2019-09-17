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سول تسعى لاستضافة ناجحة لقمة كوريا الجنوبية و"آسيان"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:32 م
سول تسعى لاستضافة ناجحة لقمة كوريا الجنوبية و"آسيان" وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا
أ.ش.أ

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دعت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج-هوا"، اليوم الثلاثاء، إلى التعاون الوثيق بين الوزارات والوكالات المعنية للتحضير من أجل قمة مثمرة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

ونقلت كانج - خلال اجتماع للتحضير لقمة الآسيان -قولها "إن القمة بمثابة فرصة لوضع أساسيات التعاون المستدام والذى سيمكنا من الدفع بسياسة الجنوب.

وأضافت أنه من الضرورى العمل من أجل أن تؤتى القمة بأفضل ثمارها لنفع الشعب الكورى وشعوب دول الآسيان العشر.

كما حثت أيضا على بذل الجهود لترويج الحدث بأفضل الطرق الممكنة لجذب انتباه العامة.

ويستضيف الجنوب اجتماع للآسيان، التى تضم 10 دول أعضاء، فى المدينة الساحلية بوسان فى الـ25-27 من نوفمبر المقبل.

ويأتى الاجتماع وسط محاولات سول لتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع بلاد المنطقة فيما يعرف باسم سياسة الجنوب الجديدة والتى تبنتها حكومة الرئيس مون جيه-إن، علما بأن الرئيس أكمل زياراته للدول العشر فى وقت سابق من الشهر الجارى.


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