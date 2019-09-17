سقوط 3 سيدات لاستيلائهن على 1.5 مليون جنيه قيمة قروض من مواطنات بسوهاج

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 3 سيدات لنصبهن على عدد من المواطنات بسوهاج وتسهيل حصولهن على قروض بمبالغ قرابة المليون ونصف المليون جنيه من بعض الجمعيات الأهلية والاستيلاء عليها والامتناع عن سدادها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 53 سيدة بقيام "3 سيدات - مقيمات بدائرة مركز شرطة سوهاج"، بالنصب والاحتيال عليهن من خلال تسهيل حصولهن على قروض مشروعات متناهية الصغر من بعض الجمعيات الأهلية، واستيلائهن على قيمة تلك القروض مقابل حصول الشاكيات على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 500 جنيه على أن يلتزم المشكو فى حقهن بسداد أقساطها، إلا أنهن لم يلتزمن بذلك.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية المستولى عليها حوالى 1,312,500مليون جنيه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدمن للإبلاغ أملاً فى الحصول على المبالغ المالية الخاصة بهن.