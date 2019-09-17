كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ، فى بعض البنوك العاملة فى مصر حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.33جنيها للشراء، و16.43 جنيها للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا الأسعار التالية:

دولار أمريكى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.29 جنيه للشراء.

16.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.33 جنيه للشراء.

16.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



16.33 جنيه للشراء.

16.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.3 جنيه للشراء.

16.4 جنيه للبيع.

دولارات

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.32 جنيه للشراء.

16.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.29 جنيه للشراء.

16.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.31 جنيه للشراء.

16.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



16.31جنيه للشراء.

16.41 جنيه للبيع.