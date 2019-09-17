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سرب نحل يتسبب فى تأخر إقلاع طائرة هندية لساعات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:05 م
سرب نحل يتسبب فى تأخر إقلاع طائرة هندية لساعات سرب النحل
كتبت مريم بدر الدين

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تسبب سرب من النحل فى تأخير رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الهندية عن الإقلاع عدة ساعات، حيث كان يحجب الرؤية عن قمرة القيادة.
 
وهاجم النحل الموظفين الأرضيين الذين حاولوا إزالته لتتمكن الرحلة التى تقل 136 راكبا، من الإنطلاق يوم الأحد 15 سبتمبر، حسب موقع "سبوتنيك".
 
فاضطر الموظفون لتوجيه خرطوم المياه نحو سرب النحل، بمساعدة من إدارة إطفاء المطار.
 
 
وقال المسئول فى مطار الهند، كوشيك بهاتشاريا: "لقد نشرنا الخراطيم لرش المياه والتخلص من النحل، واستغرق الأمر نحو ساعة متواصلة من رش المياه".
 
ولاحظ الطيارون وجود النحل أثناء التحرك على مدرج الإقلاع، ليقوموا بإيقاف الطائرة لتجنب أى ضرر محتمل للمحركات.
 
 

نحل

طائرة

الخطوط الهندية

سبوتنيك

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