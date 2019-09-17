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زيارة لقبره وختم القرآن.. هكذا تحتفل ياسمين الخيام بذكرى ميلاد الشيخ الحصرى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:11 م
زيارة لقبره وختم القرآن.. هكذا تحتفل ياسمين الخيام بذكرى ميلاد الشيخ الحصرى الشيخ محمود خليل الحصرى
كتب على عبد الرحمن

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قالت ياسمين الخيام، ابنة القارئ الشيخ الراحل محمود خليل الحصرى، إنها والأسرة تحيى ذكرى ميلاد والدها التى تحل اليوم من خلال برنامج متعدد، حيث يبدأ البرنامج بزيارة مدفن الشيخ الراحل صباحًا وقراءة الفاتحة على قبره.

وأضافت ياسمين الخيام فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن برنامج الاحتفال بذكرى مولد والدها الشيخ محمود خليل الحصرى، سيتضمن افتتاح دار القرآن "فرع الفردوس"، وتكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم بقاعة الحصرى، لافتة إلى أنه على مدار اليوم سيتم عمل خاتمة للقرآن الكريم بجميع فروع دور القرآن، بالإضافة إلى خاتمة للقرآن مجمع داخل مسجد الحصرى.

وأكدت ابنة الشيخ الراحل محمود خليل الحصرى، أن والدها كان دائما ما يوصيها وإخوتها بتقوى الله، قائلة:"كان يقول لنا نحن ضيوف الرحمن فى الأرض ونحن هنا حق انتفاع فى الدنيا والتمليك فى الآخرة".

وتحل اليوم 17 سبتمبر الذكرى الـ 102 على ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى، حيث ولد الشيخ فى مثل هذا اليوم من عام 1917 بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا محافظة الغربية، حفظ القرآن وأتم تجويده وهو في الثامنة من عمره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وأخذ شهاداته فى علوم القراءات.

وفي عام 1960 عين شيخ عموم المقارئ المصرية ، ثم خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية ورئيساً للجنة تصحيح المصاحف ومستشارا لشئون القرآن بوزارة الأوقاف، وافتتحت إذاعة القرآن الكريم بثها الإذاعي بتلاوته وظلت تقتصر على صوته منفردا حوالى 10 سنوات.

ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود خليل الحصرى

ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود خليل الحصرى

الشيخ محمود خليل الحصرى

محمود خليل الحصرى

ميلاد الحصرى

ذكرى ميلاد الحصرى

ياسمين الخيام

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