زعيم المعارضة فى فنزويلا يدرس حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن (رويترز)

قال مبعوث المعارضة الفنزويلية، لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين إن زعيم المعارضة خوان جوايدو يدرس حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك هذا الشهر لكنه لم يتخذ قرارا بعد.

وأضاف المبعوث كارلوس فيتشيو أن المعارضة فى فنزويلا تريد من الدول الأوروبية فرض المزيد من العقوبات الموجهة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وقطع التحويلات المالية بما فى ذلك تجارة الذهب.

وأدلى المبعوث بتصريحاته هذه بعد أن قالت المعارضة إن حوارا توسطت فيه النرويج لمحاولة حل الأزمة السياسية فى فنزويلا قد انتهى.