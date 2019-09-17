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رويترز: إيران تعلن عقدها محادثات مع حركة طالبان الأفغانية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:46 م
رويترز: إيران تعلن عقدها محادثات مع حركة طالبان الأفغانية وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن طهران عقدت محادثات مع حركة طالبان الأفغانية، وذلك بعد أسبوع من انهيار محادثات سلام بين الولايات المتحدة والحركة.

وقالت إيران في ديسمبر إنها كانت تجتمع مع ممثلين لطالبان بعلم الحكومة الأفغانية، بعد تقارير عن محادثات واشنطن مع طالبان حول وقف لإطلاق النار وانسحاب محتمل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وفى الأسبوع الماضى، انهارت المحادثات الأمريكية مع حركة طالبان وتجدد القتال. وسعى الجانبان إلى التوصل لاتفاق حول انسحاب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان فى مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عباس موسوى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية القول "فى إطار مشاورات إيران الشاملة مع كافة الأطراف فى أفغانستان، زار وفد سياسى من حركة طالبان بلدنا فى الآونة الأخيرة لمناقشة أحدث المستجدات فى أفغانستان مع مسؤولين إيرانيين".

ولم يقدم موسوى أى تفاصيل أخرى.

 

إيران

جواد ظريف

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