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روسيا وفنلندا تبحثان نزع السلاح النووى والملفين السورى والإيرانى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص
روسيا وفنلندا تبحثان نزع السلاح النووى والملفين السورى والإيرانى وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
أ ش أ

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 بحث فلاديمير تيتوف نائب وزير الخارجية الروسية ، مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، ووزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونين، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن قضايا نزع السلاح النووي والوضع في سوريا وإيران.
 
وأضافت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - "تبادلنا الآراء الجوهرية بشأن القضايا الراهنة في العلاقات الروسية-الفنلندية المتمثلة في الجدول الزمني للاتصالات السياسية القادمة. 
 
وأعرب الطرفان عن رضائهما عن التطور المطرد في علاقات (بلديهما) الثنائية، وفي المقام الأول ما يتعلق بالمجالات التجارية والاقتصادية والبيئية، وتعزيز الروابط الحدودية وعبر الإقليمية، فضلا عن إجراء الاتصالات المباشرة بين المواطنين".
كما تطرق الطرفان إلى التعاون بين موسكو وهلسكني في إطار المنظمات الإقليمية في منطقة القطب الشمالي وشمال أوروبا.

روسيا

الاتحاد الأوروبي

فنلندا

موسكو

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