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روسيا: ظهور خطر سيناريو عسكرى بعد الهجمات على منشأتى النفط بالسعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:37 م
روسيا: ظهور خطر سيناريو عسكرى بعد الهجمات على منشأتى النفط بالسعودية مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين
موسكو (أ ش أ)

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 أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين عن ظهور خطر استخدام السيناريو العسكرى عقب الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن ناريشكين قوله - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء "يوجد تهديد باستخدام السيناريو العسكرى بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية.. معربا عن أمله فى حل سلمى للوضع فى تلك المنطقة".

وكانت جماعة (أنصار الله) الحوثية قد تبنت السبت الماضى هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودى (أرامكو) فى بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، وتوعدت كذلك بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودى.

 


روسيا

منشآت النفط السعوديه

السعوديه

الحوثيين

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