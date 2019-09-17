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روسيا تعزز أسطولها البحرى بـ 10 غواصات نووية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:39 م
روسيا تعزز أسطولها البحرى بـ 10 غواصات نووية غواصة روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشكو أن روسيا ستعزز أسطولها البحرى بعدد من الغواصات النووية الجديدة.

وقال المسؤول - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن القرار بزيادة عدد الغواصات النووية فى روسيا قد اتخذ، وحتى العام 2024 من المفترض أن تتسلم القوات العسكرية البحرية فى البلاد 10 غواصات من طراز (بوريى) و(ياسين)، تم تصنيعها فى إطار المشروعين 955 A و885 M، التابعين لوزارة الدفاع الروسية.

ويشير الخبراء إلى أن غواصات (بوريى)، التى ستتسلمها القوات البحرية الروسية، قادرة على حمل 16 صاروخا باليستيا من نوع R-30 (بولافا)، بإمكانها توجيه ضربات نووية للعدو على مسافات تصل إلى 9 آلاف كلم.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف قد أشار - منذ مدة - إلى أن بلاده عززت أسطولها الحربى فى البحر الأسود بـ 23 سفينة حربية وزورقا قتاليا، و10 سفن مساندة، و6 غواصات، ومن المفترض أن يتسلم هذا الأسطول 3 سفن حربية إضافية قبل نهاية العام الجارى.

 


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