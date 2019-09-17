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روسيا تطرح مبادرات أمنية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:47 ص
روسيا تطرح مبادرات أمنية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة المبعوث الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
أ ش أ

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صرح المبعوث الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، بأنه فى الجلسة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستعمل روسيا على صياغة نهج متعددة الأطراف لمختلف المشكلات وتطرح مبادرات أمنية.
 
وقال نيبينزيا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، "إن أولويات روسيا تماثل التى روجنا لها العام الماضى، وسنحاول العمل على توحيد الأجندة والعمل على تعددية الأطراف فى العالم".
 
وأشار المبعوث الروسى، إلى أن مبادرات بلاده تتعلق بقضايا نزع الأسلحة مثل عدم نشر القوة فى الفضاء، كما تروج روسيا لمبادرتها بشأن الأمن الإلكترونى.
 
ولفت إلى محاولات إعادة كتابة التاريخ التى جرت مؤخرا، وقال "حتى الماضى القريب يمكن أن يصبح محلا للنقاش، بالإضافة إلى ماضى القرن العشرين".
 

روسيا

الامم المتحده

الامن الالكترونى

نزع الاسلحه

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