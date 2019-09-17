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رغم تقاعده.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد كهنوت مطران سوهاج الشرفى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:16 م
رغم تقاعده.. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد كهنوت مطران سوهاج الشرفى الأنبا يوسف ابو الخير
كتبت سارة علام

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفى لايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

ولد "أبو الخير" فى كوم غريب بطما، محافظة سوهاج، فى 23 سبتمبر 1943، التحق بالمعهد الإكليريكى بطهطا فى 14 سبتمبر 1956 ثم بالمعادى سنة 1959 وقد أنهى دراسته فى الفلسفة وعلم النفس بالمعادى وتخرج فى كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1968.

أرسله الكاردينال أسطفانوس الثانى( البطريرك) مطران إيبارشية سوهاج حينئذ لدراسة اللاهوت بكلية انتشار الإيمان بروما من سنة 1968 إلى 1972، سيم كاهنا برعية كوم غريب فى 17 سبتمبر 1972

عُين فى أغسطس 1974 راعيا مساعدا لرعية الأقصر ثم راعيا لرعية جراجوس فى فبراير 1976، تعين مسئولا عن المعهد المتوسط بطهطا فى أكتوبر 1976، تعين راعيا لرعية جرجا فى أغسطس 1980 فى عهد الأنبا يؤانس ملاك.

انتخبه السينودس البطريركى أسقفا لإيبارشية سوهاج فى 6 أغسطس 2003 خلفا للأنبا مرقص حكيم، الذى تقدم باستقالته لأسباب صحية، وتم تجليسه فى 13 نوفمبر 2003 بكاتدرائية يسوع ملك الملوك بسوهاج.


يوسف ابو الخير

مطران سوهاج الشرفي

الكاثوليك

الانبا يوسف

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