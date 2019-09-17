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رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: الاتصالات مع بوتين تعطى الأمل بالسلام فى دونباس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:00 ص
رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: الاتصالات مع بوتين تعطى الأمل بالسلام فى دونباس فلاديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا
كييف أ ش أ

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قال أندريه بوجدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، تعطى الأمل فى تسوية الوضع فى دونباس.

وأضاف المسؤول الأوكرانى فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، أن:"ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطينى الأمل فى إنهاء النزاع العسكرى فى دونباس"، وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال بوجدان: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

 

 


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بوتين

دونباس

أخبار أوكرانيا

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