رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى: الاتصالات مع بوتين تعطى الأمل بالسلام فى دونباس

كييف أ ش أ

قال أندريه بوجدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، تعطى الأمل فى تسوية الوضع فى دونباس.

وأضاف المسؤول الأوكرانى فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، أن:"ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطينى الأمل فى إنهاء النزاع العسكرى فى دونباس"، وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال بوجدان: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".