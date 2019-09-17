رئيس جامعة سوهاج يقوم بأعمال نظافة المدرجات إستعدادا للعام الدراسى الجديد

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور أحمد عزيز ،رئيس جامعة سوهاج ،والدكتور مصطفى عبدالخالق ،نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ،طلاب الجامعة فى أعمال نظافة المدرجات والفصول الدراسية ،بمقر الجامعة الجديد بمدينة الكوامل.

حيث قام رئيس الجامعة ونائبه بأعمال النظافة الفعلية ،ضمن مبادرة النظافة ثقافة التى أطلقتها الجامعة تزامنا مع قرب العام الدراسى الجديد، مؤكد أن مبادرة النظافة ثقافة، تعد الأولى من نوعها وتأتى حصرية على مستوى الجامعات المصرية، وترتكز على إعلاء قيم التطوع ومشاركة الطلاب ،فى القضاء على مشكلة النظافة وقلة العمالة، وتهيئة الفصول والمدرجات الدراسية، لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وهو ما يؤكد وعى طلاب جامعتنا بأهمية المشاركة فى الأنشطة خلال فترة العطلة الصيفية وتفعيل عدد من المبادرات المهمة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مشاركته اليوم للطلاب جاءت من أجل تحفيزهم والحفاظ على المكان الذى يدرسون فيه ليكون نظيفا وبيئة صالحة للدراسة، لأن نظافة البيئة المحيطة مسئولية مشتركة لجميع فئات المجتمع مطالبا أمناء الكليات المشاركة وتقديم كافة أوجه الدعم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالتواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والمشرف على فريق المبادرات، أن المبادرة تمثل سلوك فردي وجماعي وتتطلب تظافر جهود كافة شرائح الجامعة لتحقيق الهدف منها، لذلك لابد من العمل بروح الفريق الواحد وتعاون الجميع باتباع السلوكيات البيئية الحسنة والإيجابية، مشيراً إلى أن المبادرة يشارك بها 70 طالب وطالبة، مضيفاً أن الفعاليات انطلقت من كلية الآداب واستمرت انشطتها فى عدد من كليات التجارة، الألسن والهندسة، وسوف تواصل المبادرة نشاطاتها التي تنتهي الأسبوع القادم فى باقي الكليات.