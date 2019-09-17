رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات لمناقشة أخر الاستعدادات العام الدراسى

المنوفية _ محمد فتحى

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ،بعمداء كليات الجامعة فى اللقاء الشهرى ،لمناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم، والذى عقده اليوم بكلية الطب عقب المشاركة فى احتفال الكلية بتجديد اعتمادها، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

واستعرض اللقاء خطة العمل بالكليات وتوفير احتياجات الأقسام المختلفة، وأهمية التواصل المباشر والمستمر مع الطلاب وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بهم وبالخدمات المقدمة لهم والإجابة على استفساراتهم والحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، وضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية مع عدم السماح بالسفر إلا في حالة الضرورة القصوى وحالات المهمات القومية أو العلمية، وتوجيه أعضاء الاتحاد بكل كلية للمساعدة فى توعية الطلاب الجدد وتعريفهم بالكلية وبالأنشطة المختلفة عن طريق تنظيم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد، التنبيه على الطلاب الالتزام الكامل بالقواعد والنظم الجامعية وأي إخلال بالنظام العام سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية للحافظ على انتظام الدراسة والأمن داخل الحرم الجامعي.

كما أكد على الانتهاء من التحويلات بين مختلف الكليات الجامعية مع بداية الدراسة، وإعلان الجداول الدراسية لمختلف الكليات مبكرا وأماكنها وتوقيتها وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية ويتم تفعيلها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالكلية وذلك خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019.

كما ناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للتسكين بالمدن الجامعية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة، والتنبيه على الطلاب الالتزام بالقواعد والنظم الخاصة بالمدن الجامعية وأي إخلال بالنظام سيتم فصل الطالب فوراً من المدن.

واستعرض رئيس الجامعة فى ختام الجلسة ماتم خلال الشهر من مشاركات وملتقيات، وماتم خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإعداد استراتيجية الجامعة وعمل الاستبيان الذى سيتم توزيعه إلكترونيا على أعضاء هيئة التدريس بالكليات للإجابة عليه للوقوف على نقاط الضعف والقوة وتحليل البيئة الداخلية للجامعة تمهيدا لوضع الاستراتيجية 2020-2030

كما احتفلت كلية الطب جامعة المنوفية بتجديد حصولها علي الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ،والدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ،والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعمداء الكليات ووكلاء الكلية والدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة ومدير وحدة الجودة بالجامعة والدكتورة رانيا عزمي مدير وحدة الجودة بالكلية، وضيوف الحفل نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإدارى والطلاب.

أعرب الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن سعادته الدائمة بتواجده وسط أبناء كلية الطب التى يفتخر بها دائما لما تضمه من أعضاء هيئة تدريس على أعلى مستوى وطلاب متميزين على كافة المستويات، موجها التهنئة لاعادة اعتماد الكلية هذا الاعتماد الذى تحقق نتيجة مجهود كتيبة عمل متكاملة بدأت رحلة الكفاح منذ خمس سنوات وتكلل مجهودها باعادة الاعتماد، واستطاعوا تحقيق الجودة على أرض الواقع.

ووجه مبارك الشكر لفريق العمل ولكل من ساهم فى هذا الإنجاز وحققوا معايير الجودة، وأثبتوا نجاحهم فى القدرة على التخطيط وتحدى المشكلات لتصبح كلية الطب أول كلية فى الجامعة تحصل على الاعتماد وتجديد الاعتماد، لتخرج طالب مؤهل علميا على المستوى الدولى يواكب التطور العلمى والتكنولوجى ويساهم فى تطوير القطاع الطبى.