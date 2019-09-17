رئيس "ايتيدا" تفتتح النسخة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية

كتبت هبة السيد

افتتحت الدكتورة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، النسخة الثانية من قمة التجارة الألكترونية، والتي تنظمها شركة "robusta" العاملة في مجال دعم تقديم الحلول التكنولوجية والتقنية لقطاعات متعددة.

وذلك بحضور عدد من نواب الوزراء، ومسئوليين حكوميين وكبرى شركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الناشئة، وبمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية في أكثر من 15 قطاعا مختلفا.

وفي كلمتها الإفتتاحية، قالت الجوهري أن عدد المتعاملين على منصات التجارة الإلكترونية بالعالم يصل عددهم نحو 1.8مليار شخص حول العالم بنهاية 2018، ومن المتوقع أن يزداد الرقم ليصل إلى ما يقرب من ربع سكان العالم.

وقالت إن عدد مستخدمي الانترنت بمصر يصل بما يقرب من 40 مليون مما يؤثر على نمو قطاع التجارة الاكترونية محليًا، والذي يشهد نمو منذ عامين.

وأشار الجوهري إلي وجود حوافز حكومية لدعم الصادرات الإلكترونية وأيضا الشركات الناشئة حيث احتضنت الهيئة نحو 16% من الشركات الناشئة بمصر، كما أطلقت العديد من المبادرات الهامة لدعم الإبداع وريادة الأعمال وتدريب الشباب.