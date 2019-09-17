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رئيس الرقابة الصناعية: بعض القطاعات تستورد 60% من خامات الإنتاج

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:20 م
رئيس الرقابة الصناعية: بعض القطاعات تستورد 60% من خامات الإنتاج اجتماع الجمعية المصرية المغربية
كتب إسلام سعيد

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كشف إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التى تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.
 
وأضاف خلال اجتماع الجمعية المصرية المغربية، المتعقدة بأحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع الصناعى فى حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها هنا فى مصر، وهناك فعلياً بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.
 
وأشار إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة فى رد الأعباءة التصديرية.
 
وتطرق إلى مهام الهيئة لحل مشكلات المستهلكين لبعص المنتجات التى بها خلل، لافتاً إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفنى لجهاز حماية المستهلك.
 
وعلى جانب آخر، قال إن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك لابد من مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعي.
 
وتابع: المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض هذه المناطق فى أماكن خطرة جداً على المواطنين، ونتحرك بمجرد تلقى ورود بلاغ للمصلحة عن وجود مصنع مخالف، مشيراً إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
 
وذكر أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة فى البرلمان بعمل قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمى وله سجل صناعى ورخصة تشغيل.
 
 
 
 

الرقابه الصناعية

مصانع بير السلم

استيراد خامات الإنتاج

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