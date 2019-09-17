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رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الاجتماع مع ترامب بنيويورك الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:17 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الاجتماع مع ترامب بنيويورك الأسبوع المقبل رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
ولينجتون (أ ش أ)

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قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك فى أول اجتماع ثنائى رسمى بينهما.

وأضافت أرديرن - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أن علاقتها مع ترامب جيدة للغاية.

وأشارت الشبكة أن ترامب وأرديرن قد التقيا - بشكل غير رسمى - من قبل كما أجريا محادثات هاتفية، إلا أن الاجتماع المقرر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سيكون أول اجتماع رسمى ثنائى بينهما.

 


نيوزيلندا

جاسيندا ارديرن

ترامب

نيويورك

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