رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الاجتماع مع ترامب بنيويورك الأسبوع المقبل

ولينجتون (أ ش أ)

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك فى أول اجتماع ثنائى رسمى بينهما.

وأضافت أرديرن - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أن علاقتها مع ترامب جيدة للغاية.

وأشارت الشبكة أن ترامب وأرديرن قد التقيا - بشكل غير رسمى - من قبل كما أجريا محادثات هاتفية، إلا أن الاجتماع المقرر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سيكون أول اجتماع رسمى ثنائى بينهما.