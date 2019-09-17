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ديفيد كاميرون ينتقد قرار جونسون طرد 21 نائبا من المحافظين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:10 ص
ديفيد كاميرون ينتقد قرار جونسون طرد 21 نائبا من المحافظين ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية الأسبق
لندن /أ ش أ/

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انتقد رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، ديفيد كاميرون، قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بطرد 21 نائبا برلمانيا من المحافظين كانوا قد صوتوا ضده فى وقت سابق من الشهر الجاري، جاء ذلك فى حديث أدلى به كاميرون مساء الاثنين فى لقاء تلفزيونى حول استعداده لإصدار سيرته الذاتية.

ووصف كاميرون، الذى زامل جونسون فى جامعة أوكسفورد، تعليق الأخير للبرلمان بـ"الخطأ"، بحسب صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق إن طرد النواب، وبينهم حفيد وينستون تشرشل، كان "قرارا سيئا، وإذا لم يرجع فيه فستكون تبعاته كارثية. آمل أن يتوصل بوريس إلى اتفاق فى بروكسل، وأن يعود ويحاول لمّ شمل البرلمان لدعم هذا الاتفاق".

ورغم اعترافه بتحمل اللوم فى حالة عدم الاستقرار السائدة منذ استفتاء 2016، قال كاميرون إنه لم يكن هنالك مفرّ من التصويت، واستدرك كاميرون قائلا: "لكن إذا سألتمونى عما إذا كنت نادما؟ أجيبكم: نعم؛ وعما إذا كنت آسفا لما آلت إليه البلاد؟ أجيبكم: نعم".

 


ديفيد كاميرون

جونسون

طرد 21 نائبا

المحافظين

البريكست

الاتحاد الاوروبى

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