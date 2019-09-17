دورات للشباب بمراكز التدريب المهنى بالشرقية فى 12 مجال أبرزها ميكانيكا السيارات

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، عن تنفيذ البرنامج التدريبى للشباب تحت شعار "حملة التدريب من أجل التشغيل" ، مجاناً بمقر مركزى تدريب النحال والصيادين بمدينة الزقازيق ومركز التكوين المهنى بمدينة مشتول السوق وورشة التفصيل والحياكة بمدينة أولاد صقر، وذلك فى إطار الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل مناسبة ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتحسين مستوى معيشتهم.

ويهدف البرنامج التدريبى "حملة التدريب من أجل التشغيل" إلى تخفيف أزمة البطالة ودفع وتأهيل الشباب لسوق العمل الخاص وتحسين وضعهم الإقتصادى والإجتماعى وتوجيههم نحو الطريق السليم لإستغلال طاقاتهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم الحياتية والحرفية من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل.

ومن جانبه أوضح المستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أنه تم فتح باب القبول بالبرنامج التدريبى للشباب "حملة التدريب من أجل التشغيل" فى مجالات "تشغيل ماكينات ، لحام ، ميكانيكا السيارات ، تركيبات كهربائية، تبريد وتكييف ،إصلاح أجهزة منزلية، الإلكترونيات ، أعمال الصاج والألوميتال، النجارة ،التفصيل و الحياكة ، الدش والمحمول " ، مشيراً إلى أن الاشتراك والتسجيل فى البرنامج التدريبى يتم من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تشغيل لمحل الإقامة أو إلى مركزى التدريب المهنى بـ " النحال - الصيادين " ، بمدينة الزفازيق.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة أن البرنامج التدريبى يقوم بتوفير بدل انتقال للمتدربين وزى مناسب لطبيعة العمل، كما سيتم التأمين على المتدربين ضد الإصابة خلال فترة الدورة ومنحهم شهادة معتمدة ومساعدتهم للحصول على فرصة عمل مناسبة بالمنشأت الصناعية بنطاق المحافظة. ​