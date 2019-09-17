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دار الإفتاء فى فيديو رسوم متحركة: الجماعات المتطرفة تستخدم أساليب للكذب

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:11 م
دار الإفتاء فى فيديو رسوم متحركة: الجماعات المتطرفة تستخدم أساليب للكذب دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على

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حذرت دار الإفتاء المصرية من استغلال تيارات التطرف والجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية وجعلها منابر لنشر فكرها المنحرف والترويج له واستقطاب الشباب.

وأوضحت الدارفى فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن تلك الجماعات تستخدم أساليب الكذب والزور والخداع لتحقيق أهدافها، كما تعمل على تأجيج مشاعر الناس عبر الخطاب الحماسى العاطفى المتستر بستار الدين.

وشددت دار الإفتاء أنه ليس من هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكفير الناس، ولا سفك دماء الأبرياء أو معاقبتهم بالحرق أحياء أو الاعتداء على أعراضهم وحرماتهم، وليس من هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحريض على الأوطان والصدام معها، ولا تخريب المجتمعات وإشاعة الخوف بين أهلها.

وأضافت الدار فى فيديو الرسوم المتحركة أن المسلم الصادق يَزِنُ الأقوال والأفكار والدعوات بميزان الشرع والعقل، ولا ينجرفُ وراءَ الأكاذيب أو الحماسة أو العاطفة.

ووجهت دار الإفتاء فى نهاية الفيديو رسالة إلى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها قالت فيها: "إن كنت تريد تحصيل رضا الله فإن رضا الله فى اتباع هدى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾، فلا تسلم عقلك لمن يريد أن يستخدمك لأهدافه الخاصة تحت ستار الدين، وانظر لماضى هذه الجماعات وواقعها.. فهل رأيت منها سوى الدمار والتكفير والخراب؟ لذا عليك بالنجاة، والزم طريق الخير، واتبع العلماء المتخصصين ففى سبيلهم كل الخير".

 


دار الافتاء

المتطرفين

الافتاء

موشن جرافيك

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