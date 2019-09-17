حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى الفيوم وبحيرة البرلس بكفر الشيخ

المحافظات– رباب الجالى - محمد سليمان- محمد فتحى - سارة الباز

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بناحية قرية العزيزية، تحت إشراف اللواء أشرف موافى سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

ونجحت الحملة فى إزالة عدد 13 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بناحية قرية العزيزية، كما تم منح مهلة لحالتين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهما وسداد كافة مستحقات الدولة وقيمة التقنين.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، مشدداً على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة فى أقرب وقت ممكن.

وفى كفرالشيخ، قال الدكتور المحافظ إسماعيل عبدالحميد طه، إنه تمكنت حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، من إزالة 3 حالات من تحاويط ورد النيل على مساحة 3 أفدنة تقريباً، و50 قضية ضبط غزل دورة مخالف بطول 2500 متر.

وأضاف المحافظ، كما تمكنت الحملة من ضبط 10 قضايا فى مجال حماية البيئة من التلوث،و6 قضايا فى مجال الإتجار فى المبيدات، و5 قضايا فى مجال منافع الرى والصرف، وتنفيذ 7 قرارات إزالة عبارة عن حوش ونسيلة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، كما تم تدشين تشغيل 2 لانش أمنى بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء، فى ظل اهتمام الدولة باستعادة الأمن وفرض القانون والحفاظ على الثروة السمكية والاقتصاد القومى للدولة.

وأوضح المحافظ، أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

وفى المنوفية، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم، بعمل حملة مكبرة لرفع الإشغالات بقرية شنوان أسفرت عن تحرير 48 محضر إشغال طريق و183 إزالة فورية و88 حالة ضبط، يأتى ذلك للحفاظ على الشكل الحضارى والمظهر الجمالى بقرى ومركز مدينة شبين الكوم، بالاضافة إلى رفع تجمعات قمامة بإجمالى 104 طن من قرى المركز وتم نقلها إلى المدفن الصحى بكفر داوود مع الاستمرار بأعمال الدهانات والتطوير بطريق شنوان، كما تم عمل حملات للتفتيش على رخص المحلات والاشغالات المسائية بقرى المركز أسفرت عن ضبط 7 حالات اشغال متحرك وتم إزالتهم فى حينه واتخاذ الاجراء القانونى ضد المخالف.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بتنفيذ حملة نظافة ببابل حيث تم رفع 56 طن نواتج هدم ومخلفات وتجمعات قمامة من المنازل وطريق تلا بابل وبجوار ترعة باب شنودة.

كما أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة السادات باستمرار أعمال النظافة ورفع القمامة من المقالب العمومية وأمام الجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد وبجوار مقالب أبونشابة وعملية مياه عزبة الشيخ، وأفادت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا أنه تم عمل حملة لرفع إشغالات بشوارع المدينة،والتى أسفرت عن تحرير 132 حالة رفع إشغال و95 حالة ضبط و28 محضر إشغال طريق.

من جانبه شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى.

وفى الدقهلية، طالب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ الإزالة الفورية لأراضي أملاك الدولة للمتقاعسين عن تقنين أوضاعها وعرض الأرض للبيع وفصل المرافق عنها.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي والتصالح مع المواطنين في إطار القانون وبما يضمن تيسير الإجراءات.

وأكد المحافظ على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتعامل بحسم مع كافة حالات التعدى، مشيرا إلى ضرورة تكثيف العمل في متابعة ملف التقنين واسترداد الأراضى.

ومن جهة أخرى شدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من الخطة الاستثمارية بنهاية العام الجارى، وطالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد التام لفصل الشتاء، والتأكد من جاهزية بالوعات الصرف لمنع تجمعات المياه والتأكد من كفاءة سيارات الكسح والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



حملة لإزالة التعديات على بحيرة البرلس



حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بطامية (



حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بطامية



حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بطامية



حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بطامية



حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية بطامية