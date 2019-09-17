حفلات غنائية ومسابقات..تعرف على احتفالات السعودية بالعيد الوطنى الـ89

وكالات

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني هذا العام عبر باقة من الفعاليات والاحتفالات غير المسبوقة، التي لاقت صدى واسعاً حول العالم، إذ يتجاوز عددها 50 فعالية تقدم لمختلف فئات الشعب السعودي ساعات من الترفيه والنشاط الإبداعي والرياضي، تجدد تلاحمه وتعكس ثراء البلد الثقافي وتعرف بطبيعته السياحية وعطائه الحضاري.

البهجة والفرح.. عنوان للسعودية



اللافت في أجندة احتفالات العيد الوطني هذه المرة، أنها تجعل البهجة ورسم الابتسامة على وجه المواطن السعودي عنواناً لها، كما أن حالة البهجة هذه سترسم على وجوه المقيمين في المملكة ومحبيها حول العالم ملامح الفرح أيضاً.



ويعكس حجم وتنوع هذه الفعاليات الحراك الإيجابي الذي يعيشه الشعب السعودي حالياً، والذي أطلق طاقات شبابه ومواهبهم، بشكل غير مسبوق، حتى باتت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بقصص البحث عن المزيد من المواهب لتظهر وتؤدي في الفعاليات المختلفة المنظمة على أرض المملكة.



الفعاليات



تمتد الفعاليات مدة 5 أيام، وتم توزيعها جغرافياً لتشمل 13 منطقة بالمملكة، كما تم تصميم برنامجها لتضم مختلف الفنون الغنائية والتجارب الإبداعية وتلبي طموح الجمهور من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية والموسيقية والرياضية.



ونشرت الهيئة العامة للترفيه في المملكة برنامجاً يعرّف بهذه الاحتفالات كافة ويحدد أماكن تنظيمها تحت شعار #همة_حتى_القمة.



وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ على حسابه على «تويتر» مشيداً بمستوى وعدد الفعاليات التي ستشهدها السعودية احتفاء بيومها الوطني الـ 89.

يشمل البرنامج حفلات غنائية لنخبة من المطربين تنطلق في 19 سبتمبر الجاري، حيث يحيي خالد عبدالرحمن ونبيل شعيل حفلاً في بريدة، فيما يحيي أصيل أبوبكر، وعبدالله الرويشد حفلاً في تبوك يوم 20 سبتمبر.



وفي حائل يحيي ماجد المهندس، وداليا مبارك حفلاً في يوم 21، فيما تستضيف مدينة بريدة حفلاً لراشد الماجد وبلقيس في 22 من الشهر ذاته، وفي اليوم ذاته يحيي محمد عبده وتركي عبدالله حفلاً في جازان.



ويحيي كل من عبادي الجوهر وحسين الجسمي حفلاً في الرياض يوم 23 سبتمبر، فيما تحيي نوال الكويتية وعايض حفلاً في المنطقة الشرقية، وتستضيف مدينة جدة رابح صقر ووعد في حفل غنائي كذلك في اليوم ذاته.

عروض ومسابقات



ووفقاً للبرنامج، ستشهد الرياض، عرضاً ترفيهيا ضخماً بعنوان طريق الهمة، حيث سيتم الاحتفال بفنون وثقافات جميع مناطق المملكة في مكان واحد، كما ستحلق طائرات القوات السعودية لتزين سماء المملكة باستعراضات إبداعية في يوم 23 سبتمبر.



وتشمل البرامج كذلك مسابقة علم، والمخصصة للتفاعل الرقمي عبر التغريد في هاشتاغ #همة_حتى_القمة لتحريك علم المملكة على خريطة السعودية بين المناطق لحين وصوله إلى الدرعية.



تجارب من مختلف المناطق



وفي ميدان التجارب الحية، يقدم البرنامج تشكيلة من التجارب والعروض للجمهور في أيام الاحتفالات في مختلف مدن المملكة، تشمل سباقات للسيارات، والرسم بالألوان المائية، وتعلم العرضة السعودية.



وتشمل قائمة التجارب كذلك، العزف على البيانو والعود وممارسة اليوغا، والتلوين بالقهوة، وتنسيق الزهور، وتعلم فن رقص المزمار وتجربة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى باقة تجارب تصويرية وسينمائية وورش حرفية.