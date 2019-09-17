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حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعى موضوع مؤتمر الأوقاف القادم

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:19 م
حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعى موضوع مؤتمر الأوقاف القادم السوشيال ميديا والحروب الجديدة
كتب إسماعيل رفعت

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قررت وزارة الأوقاف، أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل " الحادى والثلاثين" تحت عنوان :  "حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعى" ، وهو ما لاقى استحسان الوزرا ، والعلماء، والمفكرين، والكتاب المشاركين فى المؤتمر الثلاثين، الذى اختتم أعماله أمس الإثنين.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه نظرًا لخطورة استهداف الدول والمؤسسات والرموز الوطنية، ومحاولات اغتيالها معنويًا من قبل قوى الشر والضلال، وفى إطار التخطيط والإعداد الجيد والمبكر، واستكتاب نخبة دولية من المتخصصين فى هذا الشأن من خبراء السوشيال ميديا، والمفكرين، والعلماء، والإعلاميين، والقانونيين، والكتاب.
 


 

 


وزاره الاوقاف

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

نشر الوسطية

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