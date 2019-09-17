حبس عاطلين بتهمة اتجار الحشيش فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما لترويج واتجار المواد المخدرة، فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى، يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 90 جرام هيروين وحشيش و145 قرصا مخدرا واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.