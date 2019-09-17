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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17/9/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17/9/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد  طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها الاعتيادية في مختلف مناطق المملكة.
 ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق يميل للحرارة قليلاً خلال ساعات الظهيرة والعصر، ويكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
 وتظهر بعض السحب المنخفضة فوق المرتفعات الشمالية. 
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 وفي خليج العقبة:  - الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس معتدلا بوجه عام ، بينما يكون لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.
 وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إرتفاع طفيف على درحات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبياً في وقت الظهيرة ، وتكون ومنعشة ولطيفة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية حفيفة السرعة.


 

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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