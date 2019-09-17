سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جولات مسائية مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة رفع كفاءة البنية التحتية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:18 ص
جولات مسائية مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة رفع كفاءة البنية التحتية محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة جولات مسائية مفاجئة لمتابعة رفع كفاءة البنية التحتية بحى وسط ، حيث التقى بأهالي منطقتى عرفان، وبوالينو بدائرة محرم بك لرصد كافة المشكلات التى يعانى منها الأهالى من الطرق والصرف الصحى، وانشاء شنايش أمطار جديدة والنظافة ، والإضاءة العامة

حيث أشار بيان صادر اليوم الى أن  المحافظ قام بجولة تفقدية  بجميع الشوارع التى يتم رفع كفاءتها ، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، والعميد فادى نقولا رئيس حى وسط ، ‏والمهندسة أمل محمد ‏مدير مديرية الطرق بالإسكندرية  ، وجميع مسئولي الجهات المعنية

و أوضح محافظ الأسكندرية لأهالي المنطقة ، أن المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية كافة المبالغ المالية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة والإضاءة وتطوير أعمال الرصف وتدعيم شنايش الأمطار فى ١٢ شارع من شوارع المنطقة الرئيسية والفرعية بلغ إجمالي مساحتها ٥٠٠٠ متر مسطح

وشدد المحافظ على جميع المسئوليين المعنيين ، بضرورة اتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أعلى مستوى ، ومراعاة مراجعة جميع مطابق الصرف الصحي والشنايش الجديدة والتى تحتاج إلى إعادة تأهيل ، فضلا عن ضرورة التأكد من مناسبة كافة الأعمال للمناسيب الجديدة لأعمال الرصف ، وكذا التأكد من عمل الميول اللازمة والصحيحة للأسفلت ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ، لإنهاء الأعمال بالكفاءة المطلوبة والوقت المطلوب

 


الاسكندرية

الصرف الصحى

محافظ الاسكندرية

البنية التحتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة