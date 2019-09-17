جولات مسائية مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمتابعة رفع كفاءة البنية التحتية

أجرى محافظ الأسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة جولات مسائية مفاجئة لمتابعة رفع كفاءة البنية التحتية بحى وسط ، حيث التقى بأهالي منطقتى عرفان، وبوالينو بدائرة محرم بك لرصد كافة المشكلات التى يعانى منها الأهالى من الطرق والصرف الصحى، وانشاء شنايش أمطار جديدة والنظافة ، والإضاءة العامة

حيث أشار بيان صادر اليوم الى أن المحافظ قام بجولة تفقدية بجميع الشوارع التى يتم رفع كفاءتها ، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، والعميد فادى نقولا رئيس حى وسط ، ‏والمهندسة أمل محمد ‏مدير مديرية الطرق بالإسكندرية ، وجميع مسئولي الجهات المعنية

و أوضح محافظ الأسكندرية لأهالي المنطقة ، أن المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية كافة المبالغ المالية اللازمة لرفع كفاءة الأرصفة والإضاءة وتطوير أعمال الرصف وتدعيم شنايش الأمطار فى ١٢ شارع من شوارع المنطقة الرئيسية والفرعية بلغ إجمالي مساحتها ٥٠٠٠ متر مسطح

وشدد المحافظ على جميع المسئوليين المعنيين ، بضرورة اتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة على أعلى مستوى ، ومراعاة مراجعة جميع مطابق الصرف الصحي والشنايش الجديدة والتى تحتاج إلى إعادة تأهيل ، فضلا عن ضرورة التأكد من مناسبة كافة الأعمال للمناسيب الجديدة لأعمال الرصف ، وكذا التأكد من عمل الميول اللازمة والصحيحة للأسفلت ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ، لإنهاء الأعمال بالكفاءة المطلوبة والوقت المطلوب