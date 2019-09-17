جمارك سفاجا تحبط تهريب أجهزة طبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى 4 ركاب وسائقين مصريين قادمين من السعودية وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود401 عبوة وأمبول لمستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر مختلفة الأحجام والأنواع و 407 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية أحجام ونكهات مختلفه و200 شال رجالى و90 عبوة عطور وكمية من الأجهزة الطبية المستعملة وأجزائها مخبأة ضمن مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بهم .

وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 470 ألف و982 جنيه مصرى.

قرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لسفاجا.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.