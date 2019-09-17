سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

جمارك سفاجا تحبط تهريب أجهزة طبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:16 ص
جمارك سفاجا تحبط تهريب أجهزة طبية ومستحضرات تجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية الجمارك - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأجهزة الطبية  ومستحضرات التجميل ومستلزمات الشيش الإلكترونية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى 4 ركاب وسائقين مصريين قادمين من السعودية وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود401 عبوة وأمبول لمستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر مختلفة الأحجام والأنواع و 407 عبوة زيت خاصة بالشيش الإلكترونية أحجام ونكهات مختلفه و200 شال رجالى و90 عبوة عطور وكمية من الأجهزة الطبية المستعملة وأجزائها مخبأة ضمن مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بهم .
 
 
وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 470 ألف و982 جنيه مصرى.
 
 
قرر مدحت رجب مدير العام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لسفاجا.
 
يأتى ذلك بناءا على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وأحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 

جمارك سفاجا

اخبار الجمارك

مصلحة الجمارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهريب لأجهزة بلاى استيشن وساعات وأجهزة طبية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 11:02 م

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

الأحد، 08 سبتمبر 2019 09:39 م

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب شيش الإلكترونية وعدسات لاصقة بـ2.8 مليون جنيه

السبت، 15 يونيو 2019 12:08 م

صور.. جمارك سفاجا تحبط محاولات تهريب أجهزة لاسلكى وطائرة تنصت

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:28 م

جمارك سفاجا تحبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من السجائر الإلكترونية

الأحد، 02 يونيو 2019 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة